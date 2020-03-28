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المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية ينصح باستخدام 7 بدائل للسكر الصناعى.. تعرف عليها

السبت، 28 مارس 2020 01:23 ص
المعهد العالى للصحة العامة بالإسكندرية ينصح باستخدام 7 بدائل للسكر الصناعى.. تعرف عليها سكر -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قدم المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عددا من النصائح بديلا السكر الصناعى نظرا لاضراره الشديدة وذلك للحفاظ على مناعة الجسم لمواجهة فيرس كورونا، تحت شعار " خليك في البيت وكمان حافظ على صحتك".
 
وقال المعهد العالى للصحة العامة بجامعة الإسكندرية فى بيان أن هناك بدائل طبيعية للسكر رغم فائدة السكر كمصدر هام للطاقة التي يحتاجها الجسم، فإن هناك الكثير من الأضرار التي تنتج عن الاستهلاك الزائد للسكر.. فقد يتسبب السكر في بعض الأمراض والمشاكل الصحية مثل أمراض السكري والسمنة، وتسوس الأسنان وغيرهم العديد من الأمراض.. لذلك ينصح باستخدام البدائل "الطبيعية" للسكر قدر الإمكان ولكن أيضاً باعتدال.. ومنها:
 
1- عسل النحل:
وهو من أشهر البدائل الطبيعية للسكر، وهو غني بالحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم وفيتامين B6 والنياسين.
 
2- البلح أو الفواكه المجففة الأخرى، مثل الزبيب والمشمش. ولكن بالأخص البلح فهو يحتوي على جميع الألياف لمكافحة الدهون والمغذيات مثل فيتامين B6 والحديد والماغنيسيوم. ويمكن تناوله مع الخبز أو مع القهوة والنسكافيه بدلًا من تحليتهما بالسكر.
 
3- الميبل سيرب أو شراب القيقب (Maple syrup):
ويحتوي على أكثر من ٢٤ من المواد المضادة للأكسدة، كما يحتوي على مستويات عالية من المعادن مثل الكالسيوم.
 
4- نبات «ستيفيا»:
وهذا النبات متاح في شكل سائل أو مجفف، ويعتبر أكثر حلاوة من السكر الصناعي بـ٣٠ مرة، وقد أظهرت بعض الدراسات العلمية أن «ستيفيا» يعمل على تخفيف بعض المشاكل الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم، والالتهابات.
 
5- سكر جوز الهند:
يعتبر بديلا جيد للسكر الصناعي، حيث إنه يذوب جيدًا في السوائل الباردة والساخنة وفي الخبز أيضًا، ويؤثر بنسب منخفضة على السكر في الدم، وقد يساعد أيضا على الحفاظ على مستويات الطاقة نسبياً ويمنع الجسم من تخزين الدهون.
 
6-العسل الأسود:
وينتج من عملية البلورة النهائية لتصنيع السكر، ويحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن، وقد يساعد في علاج السمنة، ومرض السكري، وحتى حب الشباب.
 
7- الموز المهروس:
ويمكن اضافته بدلا من السكر الصناعي عند خبز الحلويات وصناعة العصائر.. ويحتوي الموز على الألياف المفيدة بالاضافة إلى فيتامين ج والبوتاسيوم.
كما طالب المعهد العالى للصحة العامة انه على الأشخاص الذين يعانون من أي أمراض استشارة الطبيب المختص أولاً.
 
 

الاسكندريه

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