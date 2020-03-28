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المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض: 117 حالة وفاة بكورونا فى قارة إفريقيا

السبت، 28 مارس 2020 10:11 م
المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض: 117 حالة وفاة بكورونا فى قارة إفريقيا كورونا - أرشيفية
إيمان حنا

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كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن حالات الوفاة في القارة الإفريقية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 117 حالة فيما تجاوزت حالات الإصابة 3924 حالة حتى اليوم. وفق ما نقلت واس.


وأوضح المركز في آخر تحديث له بشأن الوضع في إفريقيا، أن الدول المتضررة من انتشار الفيروس في القارة بلغت 46 دولة، مشيرًا إلى أن الدول الأشد تضررًا جراء الإصابة المؤكدة بالمرض هي جنوب إفريقيا وتضم 1170 حالة.

 

كان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أكد أن انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، يتسارع بشدة، مشيرا إلى أن الأمر استغرق 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و11 يومًا لوصول الحالات إلى 200 ألف.

 

وقال مدير عام منظمة الصحة فى تغريدة عبر حاسبه الرسمى بتويتر:"الوباء COVID19 يتسارع، استغرق الأمر 67 يومًا من أول حالة تم الإبلاغ عنها للوصول إلى أول 100 ألف حالة و 11 يومًا للحالات الثانية 100 ألف و4 أيام فقط للحالات لوصول عدد الحالات 300 ألف، هذه الأرقام مهمة، هؤلاء أناس انقلبت حياتهم وعائلاتهم رأسًا على عقب". 


كورونا

افريقيا

اصابات كورونا

وباء كورونا

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