اليوم السابع
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المترو: حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة حتى 6.30 مساء

السبت، 28 مارس 2020 12:23 م
المترو: حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة حتى 6.30 مساء مترو الانفاق
كتب رضا حبيشى

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أكدت شركة المترو أن حركة قطارات الخطوط الثلاثة مستمرة حتى الساعة 6.30 مساءً وفقا لجداول التشغيل المعمول بها خلال فترة حظر التجوال، ولا يوجد أى تعديلات حتى الآن فى جداول التشغيل المؤقتة، حيث تبدأ مواعيد المترو السادسة صباحًا وتنتهى السادسة والنصف مساءً فى المحطات النهائية.

كانت شركة المترو أعلنت  تعديل مواعيد قطارات الخطوط الثلاثة ابتداء من الأربعاء الماضى تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفرض حظر التجوال ليلا ابتداء من مساء الأربعاء الموافق  25/ 3 / 2020.

وأعلنت  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تعديل جداول التشغيل لتكون مواعيد قيام ووصول أخر قطارات اليوم من المحطات الإنتهائية ومقابلتها في المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة كالتالي:- 

(الخط الأول ) : قيام أخر قطار من محطة حلوان الساعة ٥ مساءا ليصل المرج الجديدة الساعة  6.35 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 5,20 مساءا  ليصل محطة حلوان  الساعة 6,45 مساءا

(الخط الثاني ) : يكون قيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة 5,30 مساءاً  ليصل محطة المنيب الساعة 6,25 مساءا وقيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 5,30 مساءاً ليصل إلى محطة شبرا الخيمة الساعة 6,20 مساءا  .

( الخط الثالث ) : قيام آخر قطار من نادي الشمس الساعة 5,20 مساءا ليصل محطة العتبة 5,45 مساءاً ليقوم من محطة العتبة الساعة 6 مساءا ليصل محطة نادي الشمس 6,25 مساءاً .

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد بمقر مجلس الوزراء، وبحضور أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان عددٍ من القرارات الجديدة، التى تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بتطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس " كورونا" المستجد، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.

وتضمنت قرارات رئيس مجلس الوزراء بأنه اعتبارًا من الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.


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