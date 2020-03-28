الكويت تطلق "فزعة للكويت" حملة خيرية لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أطلقت الكويت، اليوم السبت، حملة «فزعة للكويت» وهى حملة خيرية تنظمها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتعاون مع 41 جمعية خيرية كويتية وتستمر يوما واحدا لدعم الجهود الحكومية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

بحسب صحيفة الرأى الكويتية، قال الناطق الإعلامي باسم الحملة الدكتور خالد الشطى، إن الحملة جاءت استجابة للنداء السامي من الأمير الشيخ صباح الأحمد، وتعبيرا عن تضامن كل فئات المجتمع في مكافحة الفيروس وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية.

وارتفعت اليوم السبت فى الكويت حالات الشفاء من فيروس كورونا، وبحسب وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافى 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة.

وأضافت أن هناك 9 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.