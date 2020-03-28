اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 09:06 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: مصرى يحصل على 156 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

السبت، 28 مارس 2020 08:49 م
القوى العاملة: مصرى يحصل على 156 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى الشركات بالمملكة لصرف مستحقات المواطن المصرى "محمد .أ.ف"، بلغت إجمالها 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن المصرى "محمد .أ.ف"، الذى يعمل بإحدى الشركات بمنطقة جازان بجدة، ويتظلم من عدم استلام مستحقاته، ووجود بلاغ هروب كيدى يمنعه من السفر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولاً بأول.

وبالمتابعة مع المستشار العمالى بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أوضح أنه تم حصول الشاكى على حكم بالمستحقات بإجمالى 37 ألفا و472 ريالا سعوديا، بواقع 22 ألفا و815 ريالا مكافأة نهاية الخدمة، و14 ألفا و657 ريالا تعويض عن الفصل التعسفي، أى ما يوازى 156 ألفا و632 جنيها مصريا، وذلك مقابل التصالح وإنهاء النزاع والتنازل عن الاستئناف بمحكمة أبها، وقد تم التنسيق مع الشئون القنصلية لرفع بلاغ الهروب وعمل خروج نهائى للعامل.

يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يتابع على مدار الساعة يوميا، تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنظومة الإلكترونية على موقع الوزارة والذى بدأ منذ أسبوع، وحتى الآن، حيث قام 500 ألف عامل غير منتظم بالتسجيل من جميع المحافظات.

وأكد الوزير، أنه يجرى حاليا تدقيق بيانات العمالة التى تقوم بالتسجل أولا بأول، تمهيدا للنظر فى رعاية هذه الفئة لرفع العبء عن كاهلهم فى ضوء الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة التى لا تؤمن دخلا ثابتا، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أى تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

اخبار مصرية

اخبار مصر

السعوديه

اخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة بالقليوبية: صرف 500 جنيها لـ 4897 عامل غير منتظم الخميس المقبل

السبت، 28 مارس 2020 12:11 م

محافظ البحر الأحمر: القوى العاملة أودعت 340 ألف جنيه لعمال اليومية تصرف مطلع أبريل

السبت، 28 مارس 2020 11:22 ص

القوى العاملة: 500 ألف عامل غير منتظم سجلوا بياناتهم وتدقيق بيانات المسجلين

السبت، 28 مارس 2020 11:21 ص

البرلمان يطالب بدعم عمال التشجير والنظافة والخدمة المنزلية فى فترة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. ويؤكد: توفير احتياجاتهم عمل وطنى.. القوى العاملة: تلقينا مناشدة بمنح قروض بشروط ميسرة لسائقى التاكسى

السبت، 28 مارس 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

وفاة مسئول شورى الاستفتاء بمكتب مرشد إيران جراء إصابته بفيروس كورونا

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

ترامب: نأمل أن يكون لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعى لمساعدة الدول الأخرى

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

بالإنفوجراف.. أحدث الإحصائيات اليوم: 642 ألفا و238 مصابًا بكورونا فى 201 دولة

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

ترامب: تكثيف صناعة أجهزة تمكننا من مواجهة فيروس كورونا

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجول في البلاد لليوم الرابع وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

فيفا يشيد بمبادرة لاعبى القطبين: الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

"الداخلية": غلق 9 آلاف محل مخالف وضبط 1140 قضية احتكار سلع

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

ووهان جديدة.. مستشفيات طوارئ ببريطانيا بعد تفشى كورونا.. فيديو

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

إنفو جراف.. تعليمات جديدة من وزارة الصحة بسبب كورونا

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

التعافى من كورونا لا يعنى التخلص من الفيروس.. يبقى داخل الجسم 8 أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة