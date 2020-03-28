اليوم السابع
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القوى العاملة بالقليوبية: التسجيل للعمالة غير المنتظمة الموقع الالكترونى للوزارة فقط

السبت، 28 مارس 2020 02:55 م
القوى العاملة بالقليوبية: التسجيل للعمالة غير المنتظمة الموقع الالكترونى للوزارة فقط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أكد المستشار محمد طه وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، أنه يجب على العمالة غير المنتظمة التقديم فقط عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال جهاز الحاسب الآلي، تتم وفقاً للخطوات التالية، الدخول على الموقع www.manpower.gov.eg، وبعدها الضغط على أيقونة عمالة غير منتظمة، ثم ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، مع التأكد من ملئ جميع الخانات بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح.

وأوضح، أنه يمكن التسجيل أيضاً من خلال الهاتف المحمول، بالدخول على موقع www.manpower.gov.eg/emp-work.html، وبعدها ملئ النموذج الخاص بالعمالة الذي يتم التحويل إليه، والتأكد من ملئ جميع الخانات كاملة بشكل صحيح، والضغط على أيقونة (إرسال) والانتظار لرد الموقع أنه تم التسجيل بنجاح، ويمكن طباعة النموذج الخاص برد وزارة القوى العاملة.

وأضاف، أنه لا يوجد أى تسجيل لبيانات للعمالة غير المنتظمة فى إدارات المديرية حيث أن التسجيل الكترونى فقط وذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها الدولة حاليا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الإطار اكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع بنفسه تقديم كل التيسيرات لمساعدة عمال اليومية من أبناء محافظة القليوبية، مناشداً المواطنين من العمالة غير المنتظمة من أبناء المحافظة سرعة التسجيل مراعاة لحقوقهم وحفاظاً على مصلحتهم، للاستفادة من المساعدات المالية المقدمة لهم.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومي الجمعة والسبت حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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