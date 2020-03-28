اليوم السابع
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القوى العاملة: الكويت أمهلت غير الحاصلين على إقامة أو انتهت شهرا للمغادرة

السبت، 28 مارس 2020 06:55 م
القوى العاملة: الكويت أمهلت غير الحاصلين على إقامة أو انتهت شهرا للمغادرة محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة من مكاتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته يوميا معهم أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، والعالقين الراغبين في العودة إلي أرض الوطن، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير ، حيث أشار المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم ، إلي صدور قواعد  من وزارة الداخلية الكويتية تقاضي بمغادرة الأجانب الغير حاصلين علي تراخيص بالإقامة أو المنتهية إقامتهم، وذلك خلال الفترة من أول أبريل المقبل حتي نهايته ، من أي منفذ من المنافذ المخصصة مباشرة ، وتتم الإجراءات بالمنافذ دون الحصول علي موافقة أي جهة أخري .

وأعطت القواعد الأشخاص الراغبين في منحهم إقامة بالكويت واستعدادا لدفع الغرامة المقررة دون احالتهم إلي جهات التحقيق بأن يتم استيفاء قيمة الغرامة ثم تسوية أوضاعهم حال توافر الشروط المقررة للإقامة والمتمثلة في زوجة المواطن ، ووالدي المواطنة أو المواطن الكويتي من الأجانب، وأبناء وأزواج المواطنات الكويتيات من الأجانب، والمرأة الأجنبية أرملة أو مطلقة الكويتي والتي لديها أبناء في حضانتها، والعمالة المنزلية ، والأجانب المخالفين لقانون إقامة الأجانب والمتواجدين في الكويت من أول مارس الجاري.

وشددت القواعد في هذا الخصوص علي المخالفين ولم يغادروا الكويت سوف يتم توقع العقوبات عليهم قانونا، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة ، ويتم إبعادهم  ولا يسمح لهم بالعودة مرة أخري .

وتلقي وزير القوي العاملة تقريرا أخري من المستشار العمالي بعمان - الأردن طلعت السيد ، أشار فيه إلي أن وزارة العمل الأردنية وضعت آلية اليكترونية لتحويل رواتب مارس  للعاملين بالقطاع الخاص ، وذلك من خللا بمنظومة تم تطويرها من قبل  البنك المركزي، وسيتم نشر فيديوهات توضيحية لكل ذلك كما تم نشر أرقام هواتف للحصول على المساعدة والدعم الفني .

ويتابع المستشار العمالي بعمان، أحوال المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، ومدى التزام المنشآت بتوفير الاحتياجات المعيشية والوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للعمال، فضلا عن مهمات الوقاية والسلامة العامة  لهم، بالإضافة إلي قيام  رموز الجاليات المصرية بالأردن بالوقوف بجانب الحالات الخاصة من العمالة المصرية والتي تعثرت معهم الأحوال المادية ويحتاجون لمساعدة  في تأمين أمورهم المعيشة اليومية.


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