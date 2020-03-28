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القصيم تستخدم طائرة درون حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوقين

السبت، 28 مارس 2020 12:13 م
القصيم تستخدم طائرة درون حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوقين فيروس كورونا
إيمان حنا

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استخدمت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تقنية المسح الحراري الجوي عبر استخدام طائرة "درون" مزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف تعمل على الذكاء الاصطناعي، وذلك فى وسط مدينة الأنعام بمدينة بريدة.

وتقوم طائرة "درون" بقراءة درجة حرارة الجسم للأفراد داخل الحشود والمجموعات البشرية في المناطق المفتوحة وتحديد من لديهم درجة حرارة غير طبيعية بشكل آلي، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات الوقائية، بهدف متابعة سلامة المتسوقين.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها أمانة منطقة القصيم للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى حزمة من التدابير الوقائية التي تنفذها للمتسوقين بتوفير مواد التعقيم والمعلومات الإرشادية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد نفذت حملات تعقيم فى 46 موقعاً بالمنطقة الشرقية، وفي مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، وفق بيان للمنطقة الشرقية نشرته واس.

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.


القصيم

السعودية

كورونا

فيروس كورونا

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