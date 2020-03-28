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القبض على عصابة تخصصت فى عمليات سرقة السيارات بمنطقتى التجمع والمعادى

السبت، 28 مارس 2020 01:15 م
القبض على عصابة تخصصت فى عمليات سرقة السيارات بمنطقتى التجمع والمعادى متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ألقى رجال مباحث مديرية القاهرة ،تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات وإعادتها لمالكيها مقابل مبالغ مالية بالتجمع الخامس والمعادى.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم تامر فراج رئيس مباحث قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالمديرية مفادة تلقية بلاغا من صيدلى، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بإكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود إتصال هاتفى له لساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالى 20 ألف جنيه، وفى وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادى.

 

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل إرتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل  إلى إستخدام السيارة الأولى فى إرتكاب الواقعة.. حيث تبين أن مرتكبى واقعة مساومة مالك السيارة الأولى أحد الأشخاص بالإشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية").

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول ( المستخدم فى المساومة)، بمواجهتهما إعترفا بتحصلهما على أرقام مالكى السيارات المستولى عليها من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية")  بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم وبحوزتهم (فرد روسى وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع).

بمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى  سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وإخفاءها بالشوارع الجانبية بالمنطقة سكنهم والإستعانة بعملائهما "المتهمان الأول والثانى" لمساومة مالكى السيارات على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، وبحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع، تم بإرشادهم ضبط ( 4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامى)، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهم بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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