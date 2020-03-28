الفلبين تعلن عن تسجيل 1075 حالة إصابة بفيروس كورونا وإجمالى الوفيات 68

أعلنت سلطات الفلبين، اليوم السبت، عن تسجيلها 14 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 1000 إصابة.
وأكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم السبت تسجيلها 272 حالة إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 1075 حالة، فيما بلغت حصيلة ضحايا الفيروس 68.
ويعد ذلك أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات والوفيات بالفيروس منذ بدء كورونا تفشيه في الفلبين.
وأشارت الوزارة إلى أن أربعة مصابين قد تم تعافيهم الكامل من الفيروس منذ أمس، ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 35 شخصا.
وكانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت يوم الخميس الماضى، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".
وأشارت الصحيفة إلى أن وفاة الأطباء زاد من المخاوف المتعلقة بأن الأزمة الصحية فى الفلبين أسوأ بكثير مما يتم الإعلان عنه رسميًا، وذلك مع تأكيد وفاة 38 شخصًا فقط بسبب الفيروس.
وأعلنت ثلاثة مستشفيات كبرى فى العاصمة الفلبينية مانيلا، أمس الأربعاء، أنها لا تستطيع استيعاب مزيد من الحالات المصابة بفيروس كورونا ولن تستقبل عددًا إضافيًا بعد الآن.
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