الغرف التجارية: أصحاب المولات تعفى المحلات من الإيجار مساندة لأزمة كورونا

كتبت سماح لبيب

قال شريف يحيى ، رئيس شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، أن المولات التجارية بمنطقتى وسط البلد ومدينة نصر استجابة لمطالب التجار بإلغاء تحصيل رسوم الايجارات على المحلات التجارية بداخلها خلال شهرى مارس وإبريل، وذلك فى سبيل الحفاظ على رواتب العمال ، حيث تنازلت مولات وسط البلد عن 75% من القيمة الإيجارية ليدفع المحال 25% فقط فى حين أن المولات التجارية بمدينة نصر أعفت المحال التجارية بنسبة 100% فى شهرين .

وأضاف يحيى، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع " ، أن الشعبة خاطبت المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية لمطالبة لمطالبة الجهات الحكومية إتخاذ قرارات سريعة بتأجيل فواتير الكهرباء ، والتأمينات الاجتماعية ، والإقرارات الضريبية على الدخل للفرد والشركات لمدة 6 أشهر، مع وضع طرق للسداد لمدة 6 أشهر أخرى بالتقسيط وبدون فوائد ، وذلك فى سبيل الحفاظ على رواتب العمالة فى المصانع والمحال التجارية .

وأشار رئيس شعبة الأحذية، إلى أن موسم الأحذية الصيفية لم يتم عرض أى كميات منه حتى الآن حيث من المقرر سنويا أن تعرض المحال التجارية منتجاتها بنهاية مارس، إلا أن الوضع الحالى واستمرار فرض الحظر حتى الـ 5 مساءا مع الاجازات يومى الجمعة والسبت ستعطل من عرض المنتجات الصيفية لحين استقرار الأوضاع ، بالاضافة إلى أن أولويات الشراء للمستهلكين تحولت إلى السلع الغذائية فى المقام الأول ، وتحول ترتيب شراء الأحذية إلى درجات متأخرة جدا وقد تكون منعدمة إلا للضرورة .

يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا باغلاق كافة المحال التجارية يومى الجمعة والسبت ، وتطبيق الحظر على باقى أيام الأسبوع لتغلق مواعيدها فى الخامسة مساءا ، مع استمرار حظر تجوال الأفراد من السابعة مساء ، وذلك تفاديا لأزمة انتشار فيروس كورونا وقدرة الدولة فى السيطرة عليه خلال الفترة الحالية .