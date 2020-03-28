اليوم السابع
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الصحة توجه المستشفيات بالتعقيم والتطهير كل 48 ساعة

السبت، 28 مارس 2020 12:46 م
الصحة توجه المستشفيات بالتعقيم والتطهير كل 48 ساعة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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وجهت وزارة الصحة والسكان جميع الأطقم العاملة بالنظافة فى بالمستشفيات بالقيام بعملية التطهير والتعقيم كل 48 ساعة باستخدام المطهرات داخل جميع المباني.
 
ونصحت الوزارة فى منشورها مديريات الشؤن الصحية بتقليص عدد الحضور فى الاجتماعات مع اخضاع كافة المترددين على الوزارات والهيئات لكشف درة الحرارة يوميا .
 
وطالب الوزارة قياداتها بعدم الادلاء باى تصريحات اعلامية منعا لحدوث آى لغط بين الرأي العام .
 
وكان الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، أكد أن مرض كورونا منتشر فى 195 دولة حول العالم، وتابع: مصر الأقل فى الإصابات حول العالم مطالبا المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية منعا لتفشي الوباء .
 
وقال الدكتور أيمن إن 81 % من الحالات المصابة بكوفيد 19 لا تظهر عليهم الأعراض بينما 5% تظهر عليهم الأعراض بشدة والباقي تظهر الأعراض بشكل متوسط ولا تمثل خطورة .
 
وتابع: مازال هناك طيران لجاليات مصرية تعود من الخارج ونقوم بالكشف والفحص الطبى عليهم، ولاتزال البضائع تعمل رغم تعليق حركة الطيران التجاري .
 
وأضاف: هناك استخدام للكواشف السريعة للتحليل للعائدين من الخارج للكشف عن اصابتهم بالمرض من عدمة وتابع فيروس كورونا ليس شرسا مثل الإيبولا الذي يخلف ضحايا 60 ٪؜ من المصابين بة، وتابع : لابد من الاستمرار فى غسل اليد واتباع التعليمات الوقائية والالتزام بالقرارات الحكومية .
 
وأشار أن الأطفال والشباب لهم قدرة كبيرة على مقاومة الفيروس بينما كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة الأكثر عرضة للمخاطر والمضاعفات الصحية .
 
واختتم: ليس هناك دواء معتمد للكوفيد 19 وأى شخص يحصل علي دواء بدون استشارة طبيب يعرض نفسه للخطر، ولابد من البعد عن الزحام والحفاظ على مسافة من 1.5 : 2 متر بين كل شخص على الأقل منعا لنقل اى عدوى محتملة .
 
 
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الصحة

فيروس كورونا

المستشفيات

تطهير المستشفيات

تعقيم المستشفيات

وزارة الصحة

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