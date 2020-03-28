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الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا

السبت، 28 مارس 2020 11:55 م
الصحة: تدريب شامل لكل أطباء مصر أونلاين بدءًا من الغد على برتوكول علاج كورونا خالد مجاهد
كتب أيمن رمضان

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كشف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تطلق غداً الأحد خطة تدريبية أونلاين للأطباء على البرتوكول العلاجى فى كافة المستشفيات لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد داعياً جميع الأطباء للتسجيل عبر الرابط المنشور على صفحة الوزارة، وذلك فى الساعة الحادية عشرة صباحاً .

وأضاف "مجاهد"، مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة "الحدث"، أنه خلال الأسبوع الجارى سيتم تفعيل خدمة الواتس آب مع الخط الساخن 105 بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتيسير وصول المواطنين للخط الساخن، وتابع: "لدينا أيضاً مبادرة مع الفيس بوك لمجابة الشائعات التى تتناثر يومياً عبر مواقع التواصل الاجتماعى حول فيروس "كورونا" وهى مبادرة ممتدة .

وعلق خالد مجاهد على تصاعد أرقام الوفيات جراء فيروس كورونا، قائلاً "مصر تشهد نسبة شفاء عالية وقد تكون الدولة الأعلى عالمياً عازياً ذلك للبروتوكولات التى وضعتها اللجنة العلمية لمجابهة الأزمة، مشيراً إلى أن عدد الوفيات التى بلغت 36 حالة فى اليومين الأخيرين تعود لكون حالات الوفاة متقدمة فى السن وتعانى من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصرى يبلغ من العمر 37 عاماً، حيث كان يعانى من سرطان فى القولون، كاشفاً أن حالات اليوم الستة التى توفيت قضت نحبها قبل وصولها للمستشفيات مناشداً الجماهير فور ظهور أعراض الإصابة بفريوس كورونا التوجه لمستشفى الحميات أو الصدر أو الخط الساخن الذى يحمل رقم 105، وتابع قائلاً "فيه ناس كتيرة لما بتظهر عليها الأعراض بتخاف من العزل"، وأكمل "لما بتروح بتحمى نفسك وغيرك من خلال الإجراءات الوقائية يجب أن تحمى من حولك من كبار السن أو زوجتك وغيرها".


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