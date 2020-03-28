الصحة العالمية تحث دول أفريقيا على مكافحة الملاريا فى سياق مواجهة كورونا

كتب محمد رضا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن "جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" COVID-19 تختبر مرونة النظم الصحية القوية حول العالم.. وإدراكا من الخسائر الفادحة التى تسببها الملاريا للسكان المعرضين للخطر فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فضلًا عن البنية التحتية الصحية الهشة فى المنطقة، نؤكد على الأهمية الحاسمة لاستمرار الجهود للوقاية من الملاريا واكتشافها وعلاجها".

من جهته، قال الدكتور بيدرو ألونسو، مدير برنامج الملاريا العالمى التابع لمنظمة الصحة العالمية - حسب ما نشره الموقع الرسمى لمنظمة الصحة العالمية: "بينما يواصل COVID-19 انتشاره السريع، تود منظمة الصحة العالمية إرسال رسالة واضحة إلى البلدان المتضررة من الملاريا فى أفريقيا.. لا تقم بتقليص الأنشطة المخطط لها للوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.. إذا أصيب شخص يعيش فى مكان مصاب بالملاريا، بالحمى، فعليه أو عليها طلب التشخيص والرعاية فى أقرب وقت ممكن".





وأضاف تقرير المنظمة العالمية، "يعتبر ضمان الوصول إلى تدابير الوقاية من الملاريا الأساسية استراتيجية مهمة للحد من الضغط على النظم الصحية، وتشمل هذه تدابير مكافحة النواقل، مثل الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والرش المتبقى فى الأماكن المغلقة، وكذلك الوقاية الكيميائية للنساء الحوامل والأطفال الصغار (العلاج الوقائى المتقطع فى الحمل، والعلاج الوقائى المتقطع عند الرضع والوقاية الكيميائية من الملاريا الموسمية)، وتابع "يمكن للتدابير الخاصة الإضافية أن تخفف العبء على النظم الصحية فى سياق COVID-19، مثل علاج الملاريا المفترض وإدارة الأدوية الجماعية".

وتابع:"يجب أن تأخذ أى تدخلات فى الاعتبار أهمية خفض معدل الوفيات المرتبطة بالملاريا وضمان سلامة المجتمعات المحلية والعاملين الصحيين.. وستوفر منظمة الصحة العالمية إرشادات للبلدان للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية بشكل آمن فى سياق استجابة COVID-19".

وقال التقرير عن فيروس كورونا، إنه "مرض معد يسببه أحدث فيروسات تاجية مكتشفة.. لم يكن هذا الفيروس والمرض الجديد معروفين قبل بدء التفشى فى ووهان، فى الصين، خلال شهر ديسمبر 2019".

وحول الملاريا، فإنه "مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه.. تسببه الطفيليات التى تنتقل إلى البشر من خلال لدغات البعوض الأنثوى المصاب.. وفى عام 2018، كان هناك ما يقدر بنحو 228 مليون حالة إصابة بالملاريا فى جميع أنحاء العالم و405000 حالة وفاة مرتبطة بالملاريا".