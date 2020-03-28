الصحة العالمية: الإصابة بفيروس كورونا لا ترتبط بأى أصل عرقى أو جنسية محددة

كتب محمد تهامى زكى

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" أثر على أشخاص أشخاص من بلدان عديدة، مطالبة عدم ربط المرض بأى أصل عِرْقى أو جنسية محددة.

وكتب حساب الصحة العالمية على تويتر: "لقد أثَّر مرض كوفيد-19، على أشخاص من بلدان عديدة، ومن المرجح أن يؤثر على آخرين من بلدان أخرى، لا تربط المرض بأى أصل عِرْقى أو جنسية محددة".

وتابع الحساب: "أظهر تعاطفك مع جميع المصابين، فى أى بلدٍ ومن أى بلد – لأنهم يستحقون دعمنا وتعاطفنا وعطفنا".





من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية، آخر إحصائيات عن فيروس كورونا، التى كشفت إصابة نحو 509164 ألف حالة، ووفاة 23335 ألف شخص حول العالم، وذكرت أن الفيروس انتشر فى 201 دولة.

وقالت المنظمة: "أما بالنسبة لدول شرق المتوسط وشمال أفريقيا، ومن ضمنها مصر فبلغت عدد الإصابات بفيروس كورونا 38602 حالة مؤكدة، و2487 حالة وفاة، فى 21 دولة بالمنطقة".

يذكر أن المنظمة كانت أطلقت خدمة رسائلها المخصصة باللغة العربية، بالشراكة مع شركتى واتس آب وفيس بوك، لاطلاع الجمهور على آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وتتميز خدمة الرسائل بسهولة الاستخدام والقدرة على الوصول إلى جمهور واسع لا يقل عن مليارى شخص، من أجل إيصال المعلومات الصادرة عن المنظمة مباشرة إلى الناس الذى هم فى حاجة إليها.

وأضافت، أنها ستتيح خدمة الرسائل هذه للجميع، من قادة الحكومات إلى العاملين الصحيين وصولاً إلى الأهل والأصدقاء، عن أحدث المستجدات والمعلومات عن فيروس كورونا، بما فى ذلك التفاصيل المتعلقة بأعراض المرض وكيف يحمى الناس منه أنفسهم والآخرين، كما تتضمن الخدمة روابط إلى أحدث تقارير الحالات وتقدم آخر الأرقام الآنية لمساعدة مقررى السياسات فى الحكومة على حماية صحة سكانهم.

ويمكن الاشتراك فى الخدمة من خلال وصلة تفتح تلقائياً محادثة فى تطبيق الواتساب، ويكفى إرسال كلمة "مرحبا" لتفعيل المحادثة من خلال عرض قائمة خيارات تسمح بالإجابة عن أسئلة المستخدمين بشأن فيروس كورونا " كوفيد-19 ".