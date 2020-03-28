الصحة الإيرانية تكذّب التلفزيون الرسمى بشأن انتقال فيروس كورونا عبر الهواء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفى المتحدث الرسمى للصحة الإيرانية كيانوش جهانبور ما بثه التلفيزيون الإيرانى الرسمى حول انتقال فيروس كورونا المستجد فى الهواء فى إيران اليوم السبت.

وكتب على صفحته الرسمية على تويتر: "موضوع انتقال الفيروس عن طريق الهواء فيما عدا الأقسام الخاصة بالمصابيين والعناية المركزة فى المستشفيات فهو أمر غير صحيح".

كما حذر استاذ الإعلام في جامعة طهران حميد شكري خانقاه، التلفزيون الإيرانى الرسمى، من الغلو ونشر أخبار غير سليمة فى المجتمع الإيرانى، بعد أن بث التلفزيون تقرير يفيد بأنتقال فيروس كورونا عبر الهواء، والذى من شأنه بث الرعب وتضليل الرأى العام فى البلاد بحسب وكالة ايسنا.

ومازالت عاصفة كورونا مستمرة فى إيران وتحصد المئات يوميا، وفى أحدث احصائة أعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، ارتفع عدد إجمالي الوفيات إلى 2517 شخصا بعد أن سجلت طهران 139 حالة وفاة جديدة خلا الـ 24 ساعة الماضية، وبلغت الإصابات 35 ألف 408 بعد تسجيل 3076 إصابة جديدة.

وأضافت الوزارة أن عدد المتعافين بعد إصابتهم بالفيروس ارتفع إلى 11679، في حين يبقى 3206 مصابين في حالة صحية حرجة.

وقال متحدث وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، أن البلاد فى مرحلة إدارة مرض كوفيد 19 الآن، مقارنة باحصائيات العالم الخارجى، مؤكدا على أن بلاده ستدخل خلال الأسابيع المقبلة مرحلة احتواء المرض.

بدوره، كشف الرئيس حسن روحانى عن تفاصيل جديدة لخطة قدمتها وزارة الصحة الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، تبنى الخطة الجديدة على أنه فى حال أدرك الشخص اصابته بفيروس كورونا فعليه أن يبعد نفسه عن المجتمع أسبوعين ويفرض حجر صحى بشكل أوبأخر على نفسه.

وبحسب وكالة تسنيم، كشف روحانى تخصيص 20% من الموازنة العامة للبلاد لمكافحة كورونا، أى تخصيص 100 ألف مليار تومان مشيرًا إلى أن الحكومة والضمان الصحي سيدفعان 90%من تكاليف العلاج لمرضى كورونا.

ويواصل الفيروس حصد المسئولين بعد أن تفشى على نحو كبير على مدار الشهر الماضى كما تواصل المدارس والجامعات الإغلاق، وتجرى السلطات عمليات تطهير للشوارع والأماكن العامة، كما ألغى المرشد الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى خطاب (عيد النوروز) رأس السنة الشمسية الإيرانية، وأغلقت الأضرحة فى مدن قم ومشهد.