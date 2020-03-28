اليوم السابع
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الشرطة اللبنانية تزيل مخيم احتجاج فى بيروت

السبت، 28 مارس 2020 05:58 م
الشرطة اللبنانية تزيل مخيم احتجاج فى بيروت الشرطة اللبنانية - صورة أرشيفية
رويترز

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أزالت قوات الأمن اللبنانية مخيم احتجاج في وسط بيروت اليوم السبت وأعادت فتح شوارع أغلقها متظاهرون منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر. وكان المخيم الموجود حول ساحة الشهداء قد أصبح خاليا إلى حد كبير في الأشهر الأخيرة بعد تضاؤل الاحتجاجات. وشدد لبنان الأسبوع الماضي إجراءات الحد من التنقل في إطار جهوده للحد من انتشار فيروس كورونا.

وبدأت قوات الأمن في إزالة الخيام مساء الجمعة وواجهت مقاومة من عدة عشرات من المحتجين الذين ما زالوا موجودين بالمخيم. وقال شاهد من رويترز إن محتجا أشعل النار في نفسه قبل أن يسارع أفراد الأمن بلف جسمه ببطاطين. وعلى الرغم من إعادة فتح ساحة الشهداء أمام حركة المرور قال مصدر أمني إن الطرق المؤدية لساحة رياض الصلح ما زالت مغلقة.

وأعلنت الحكومة حالة طوارئ طبية في 15 مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومنعت الأسبوع الماضي الناس من مغادرة منازلهم من الساعة السابعة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا. وسجل لبنان 412 حالة إصابة بكورونا وثماني حالات وفاة.

 


لبنان

بيروت

كورونا

مخيم

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