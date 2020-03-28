الشرطة الأمريكية تلقى القبض على طبيب يسعل عمدا فى وجه الممرضات وتجاهل "كورونا"

ريهام عبد الله

ألقت السلطات في ولاية كونيتيكت الأمريكية، القبض على طبيب بعد أن قالت الشرطة إنه سعل عمدا وعانق الممرضات في خضم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وألقت إدارة شرطة جامعة كونيتيكت القبض على الدكتور كوري إدجار، 48 سنة، واتهمته بالسعل عمدا، وفقا لتقرير للشرطةن بحسب ما نشره موقع "ذا هيل".

وبحسب ما ورد تم استدعاء الشرطة إلى عيادة "جراحة" في UConn Health بعد أن تم إبلاغهم أن الطبيب "يسعل عمداً ويعانق الممرضات، وهو ما يمكن أن يتسبب فى انتشار كبير للفيروس".

وقالت المتحدثة باسم "يوكون" ستيفاني ريتز: "يعتقد الشهود والعاملين في المجال الطبي أنه يتجاهل عن قصد مسائل تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا".

وقالت "يوكون هيلث"، فرع جامعة كونيتيكت التي تشرف على الرعاية السريرية، إنها تراجع الحادث، وتحقق بشأنه.

فيما قالت جينيفر ووكر، المتحدثة باسم يوكون للصحة فرع جامعة كونيتيكت: "أكد الطبيب المعني أنه بصحة ممتازة وليس مصاب بفيروس كورونا المستجد"؛ ومن المقرر أن يمثل إدجار أمام المحكمة يوم 3 يونيو.

وفى سياق آخر تم الإبلاغ عن ما يقرب من 1300 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كونيتيكت.