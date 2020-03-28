اليوم السابع
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الشباب والرياضة بالإسكندرية: إطلاق مسابقة لعرض مواهب الشباب عبر الإنترنت

السبت، 28 مارس 2020 06:00 ص
الشباب والرياضة بالإسكندرية: إطلاق مسابقة لعرض مواهب الشباب عبر الإنترنت اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، إن المديرية أطلقت مؤخرا مجموعة من الأنشطة لمشاركة الشباب وشغل أوقات الفراغ خلال فترات الحظر فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا فى مصر الأمر الذى تطلب معه عدد من القرارات أصدرها رئيس مجلس الوزراء تتضمن البقاء داخل المنزل و عدم الخروج إلا للضرورة.

وأشارت إلى المديرية قررت إطلاق مسابقة "خليك فى البيت" فى مجالات الفنون المختلفة لعرض مواهب الأطفال والشباب، مثل فن رسم الكارتير، و الغناء، والفن التشكيلى، والأعمال اليدوية، على أن يتم إرسال صورة أو فيديو من تلك الأعمال، وعرضها على الصفحة الرسمية لموقع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العمل الفنى الذى سوف يحظى بأكبر عدد "لايكات" على صفحة المديرية بموقع "الفيس بوك" سوف يفوز بالمسابقة، على أن ترسل المشاركات فى موعد أقصاه 1 أبريل المقبل.

وقالت "صفاء الشريف"، إنه تقرر فتح سن الشباب المشارك إلى 35 عاما، لضمان مشاركة أكبر عدد من الشباب، لعرض مواهبهم، لافتة إلى أن المسابقة فى البداية كانت قاصرة على شباب محافظة الإسكندرية، إلا أننا فوجئنا بطلب مشاركات تأتى من محافظات أخرى مجاورة مثل محافظات البحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية، وعليه تقرر قبول كافة المشاركات من أى محافظة، بالمسابقة متاحة لكل شباب مصر.

وحول عنوان المراسلة، قالت الدكتورة صفاء الشريف، أن أعمال المسابقة وعرض الموهبة ترسل على واتس آب رقم 01223820763، أو على الايميل rehabmohamed134@gmail.coM.

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