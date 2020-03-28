السيطرة على حريق فى 3 منازل بسوهاج دون إصابات

تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة اخطارا بالواقعة وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك هاشم م ع سن 57 مزارع - ويقيم بذات الناحية 00 وتطايرت النيران لشدة الرياح لعدد " 2 " حوش مجاورين ملك كلاً من محمد ع م سن 50 عامل و جابر ن ع سن 58 عامل 00 وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " 0

وبسؤالهم ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري " فرن بلدي "بحوش الأول 00 وأضافوا بنفوق عدد " 3 " رأس غنم وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل 00 ونفوا الشبهة الجنائية و تم إخطار الإدارة البيطرية بالمنشاه لاتخاذ اللازم ، وأخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة وباشرت النيابة التحقيق.