اليوم السابع
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السيطرة على حريق فى 3 منازل بسوهاج دون إصابات

السبت، 28 مارس 2020 10:55 ص
السيطرة على حريق فى 3 منازل بسوهاج دون إصابات حريق - أرشيفية
سوهاج - عمرو خلف

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تباشر النيابة العامة بمركز المنشاة  تحت إشراف المستشار أحمد حلمى المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج التحقيق فى حريق شب فى 3 منازل بناحية  خارفه المنشاه  دائرة المركز، وأسفر عن نفوق " 3 " رؤس أغنام وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل .

 تلقى رئيس مباحث مركز المنشاة اخطارا بالواقعة وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية 00 وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملك هاشم م ع سن 57 مزارع - ويقيم بذات الناحية 00 وتطايرت النيران لشدة الرياح لعدد " 2 " حوش مجاورين ملك كلاً من  محمد ع م سن 50 عامل و جابر ن ع سن 58 عامل 00 وتم الدفع بعدد " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات " 0

وبسؤالهم ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري " فرن بلدي "بحوش الأول 00 وأضافوا بنفوق عدد " 3 " رأس غنم وإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل 00 ونفوا الشبهة الجنائية و تم إخطار الإدارة البيطرية بالمنشاه لاتخاذ اللازم ، وأخطـرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيــــة وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 


سوهاج

حريق

المنشاة

النيابة

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