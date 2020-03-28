اليوم السابع
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"الزراعة" تشن حملات مروية على منافذ بيع التقاوى منعا للتلاعب بالسعر المدعم

السبت، 28 مارس 2020 05:00 ص
"الزراعة" تشن حملات مروية على منافذ بيع التقاوى منعا للتلاعب بالسعر المدعم وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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أكد الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، أن هناك حملات مرورية مفاجئة على منافذ بيع التقاوى الصيفية للتأكد من بيع" البذرة" بالسعر المدعم منعا للتلاعب بالأسعار، موضحا أنه تم توفير تقاوى "القطن والأرز والذرة "، بسعر مدعم تنفيذ لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وعمل حملات مرورية مكثفة على محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز التقاوى تباعا، لطرحها فى منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة وبالسعر المناسب ويأتى محصول "الذهب الأبيض" فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى.

وأوضح رئيس انتاج التقاوى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أن أسعار بيع تقاوى المحاصيل الصيفية فى المنافذ التابعة للوزارة والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ، وسعر بذرة القطن لجميع الأصناف زنة 24 كيلو للشيكارة بـ260 جنيه، وسعر تقاوى الأرز العريض ، شيكارة وزن 25 كيلو 225 جنيه، وسعر شكارة تقاوى الأرز الرفيع زنة 25 كيلو بـ215 جنيه، مضيفا أن هناك تعليمات من السيد القصير وزير الزراعة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمحطات الغربلة لزيادة انتاج التقاوى والوقوف على كافة المشاكل والمعوقات وايجاد حلول فورية لها والتلاحم والترابط بين قطاعات الوزارة المختلفة مع المزارع لتعظيم الاستفادة من المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية.

وأضاف رئيس انتاج التقاوى ، استمرار العمل بكافة محطات اعداد وغربلة التقاوى لتجهيز تقاوى المحاصيل الصيفية و طرحها فى منافذ الوزارة وجهاتها المختلفة لتكون جاهزة للتوزيع على المزارعين وبالسعر المناسب وياتى محصول " الذهب الأبيض " فى مقدمة المحاصيل الصيفية التى يتم العمل على تجهيز التقاوى استعدادا للبدء فى موسم الزراعة وخصوصا محافظات الوجه القبلى،وحاليا متوفرة تقاوى القطن والأرز بجميع منافذ الجمعيات الزراعية والمنافذ التابعة لمركز البحوث الزراعية ،و توزيع التقاوى ببطاقة الحيازة الزراعية للقضاء على السوق السوداء ووصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب فى الأسعار ،خاصة أن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الزراعة أسعار تنافس مثيلاتها فى السوق.


المحصول الصيفى

تقاوى الأرز

تقاوى القطن

اخبار مصرية

اخبار اليوم

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