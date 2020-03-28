اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: إزالة 52 ألف و477 مخالفة على نهر النيل منذ عام 2015

السبت، 28 مارس 2020 11:15 ص
الرى: إزالة 52 ألف و477 مخالفة على نهر النيل منذ عام 2015 ازالة تعديات على نهر النيل
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، عن تنفيذ 19 قرار إزالة للتعديات المقامة فى محافظات " الجيزة - المنوفية - البحيرة - كفرالشيخ - أسوان" وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل منذ يناير 2015 حوالى 52 ألف و477 مخالفة.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.
 
وأوضح قطاع حماية النيل فى تقرير له، أنه تم تحرير 59 ألف و 512 مخالفات جديدة، منذ يناير 2015 فى الوقت الذى تتواصل فيه الإزالات، حيث يتم شن حملات يومية في كافة المحافظات المطلة على نهر النيل والتى يصل عددها 16 محافظة.
 
ووضعت الحكومة مخطط فنى وهندسى لتطوير كورنيش النيل بالقاهره الكبرى والمحافظات لإنشاء مشروع "ممشى اهل مصر " تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع مخطط متكامل للاستفادة من عمليات ازالة التعديات على مجرى النيل الرئيسى، وفرعيه واستخدامها فى مشروع لتطوير الواجهات النيلية على طول نهر النيل من مدينة أسوان وحتى القاهرة، وإمتداد فرعى دمياط ورشيد، حيث يتم حاليا تطوير الكورنيش وانشاء كورنيش جديد بطول مسار النيل من كوبرى امبابة إلى كوبرى 15 مايو يتضمن انشاء مرسى يخوت ولسان مشاة على النهر ومسرح مكشوف للحفلات الغنائية على النيل ومطاعم وكافيتريات وأماكن للجلوس ونوافيرر وبرجولات .
 
أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن مشروعات تطوير الوجهات النيلية هدفه تطهير المجرى النهرى والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والإطماء وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحى لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه فى فترة أقصى الاحتياجات لضمان وصولها الى مستخدميها، علاوة على مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها بهدف الحفاظ على النيل من التعديات وإنشاء ممشى سياحى وترفيهى ومنتزه للمواطنين.
 
الجدير بالذكر أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل يقوم بتنفيذ حملات مكثفة  لإزالة التعديات علي مجري النهر  بكافة محافظات الجمهورية التي تطل علي نهر النيل ليسجل القطاع أكثر من 50 ألف حالة تعدي  علي مجري نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة وأجهزة المحافظات ، ومازال القطاع واجهزته مستمر بعزم لا يلين حتى الوصول لنيل بلا تعديات .
 

النيل

التعديات على النيل

نهر النيل

وزارة الرى

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

بريطانى يوثق لحظات موت والدته بسبب كورونا داخل حجرتها بالمستشفى.. فيديو

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

إغلاق كلي للمحال والمراكز التجارية والمطاعم على مستوى الجمهورية..الداخلية تغلق 12 ألف مركز تعليمي لمنع الاختلاط.. وضبط 222 قضية منع تداول الـ"شيشة"..وتحرير 121 مخالفة احتكار سلع غذائية

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

السياحة العالمية: خطة إنقاذ لدول العالم لتعافى القطاع بعد أزمة كورونا

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

كيف يستغل "كورونا" الجسم البشرى لنشر العدوى؟.. نقابة الأطباء تُجيب

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

المرور توصى بمنع السرعات الزائدة وتوخى الحذر تحسبا لظهور شبورة على الطرق

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

ضوابط وقواعد تقويم أداء موظفى الحكومة وفقا لقانون الخدمة المدنية

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء ثالث أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

10 معلومات عن "ساعة الأرض" أكبر حدث عالمى لمواجهة التغيرات المناخية

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

الكهرباء: تسهيلات للمواطنين لسداد الفواتير لضمان استمرار توصيل التيار

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

التموين: طرح كميات كبيرة من اللحوم بسعر 85 جنيها للكيلو بمنافذ المجمعات

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

اعرف مواعيد صرف معاشات إبريل بعد تنظيمها لمنع تكدس المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة