وتحدث ملادينوف عن جهود الأمم المتحدة وعن إقامة تنسيق وتعاون ممتازين مع جميع المحاورين الإسرائيليين والفلسطينيين .. حسبما أفاد بيان صادر الليلة الماضية عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وأكد المتحدث الرسمي للأمم المتحدة أن السلطات الإسرائيلية والفلسطينية تواصل تنسيق ردودها عن كثب وبشكل بناء، الأمر الذي وصفه ب العامل الرئيسي في الاحتواء الذي تحقق حتى الآن.

وقال دوجاريك - حسب مركز أنباء الأمم المتحدة، إن إسرائيل يسرت أيضا دخول الإمدادات والمعدات الأساسية إلى غزة منذ بداية الأزمة ، حيث تتضمن المستلزمات الأساسية والقطن الطبي المخصص لجمع العينات ومستلزمات المختبرات الأخرى المطلوبة لاختبار كوفيد-19 ومعدات الحماية الشخصية لحماية العاملين الصحيين كما سمحت بتحرك ووصول الأفراد المشاركين في خطة الاستجابة من وإلى كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

جدير بالذكر أن اللجنة الرباعية الدولية تضم (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) ، وأنشئت في مدريد عام 2002 من قبل الرئيس الوزراء الإسبانى خوسيه ماريا أزنار، نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن قطاع غزة 9 سجل إصابات بكورونا وسط مخاوف من عدم قدرة القطاع المحاصر منذ سنوات على التعامل مع الأزمة الصحية حال تفشي الفيروس.