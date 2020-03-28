اليوم السابع
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الرئيس التونسى يبحث هاتفيا مع رئيس النيجر سبل مواجهة جائحة كورونا

السبت، 28 مارس 2020 01:10 ص
الرئيس التونسى يبحث هاتفيا مع رئيس النيجر سبل مواجهة جائحة كورونا قيس سعيد
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 بحث الرئيس التونسي قيس سعيد مع رئيس النيجر محمدو إيسوفو، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، كما تطرقا إلى جائحة كورونا التي أصابت كل مناطق العالم تقريبا.
وذكرت الرئاسة التونسية أن قيس سعيد أجرى /امس الجمعة/ مكالمة هاتفية، مع رئيس النيجر، أكد خلالها أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى كل دولة تبقى غير كافية بدليل تفاقم العدوى وتصاعد عدد الوفيات حتى في الدول ذات الإمكانيات المادية الكبيرة.
وبين قيس سعيد أن مواجهة هذه الجائحة العالمية تقتضي مجهودا عالميا، على الأمم المتحدة أن تبذله بطرق وآليات جديدة لأن الخطر يتهدد الإنسانية جمعاء بقطع النظر عن الأوطان والحدود، وعبر عن استمرار تونس في توجهها الأفريقي بإرساء آليات جديدة تكون من وضع الأفارقة أنفسهم.
 
كما اعلنت وزارة الصحة التونسيىة، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد إصابات الفيروس في تونس إلى 227 حالة.

وكانت السلطات التونسية، قد أعلنت عن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 200 بعد تسجيل 27 حالة جديدة، حسبما نشرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

أفادت مصادر إعلامية الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله بأن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا، وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية  ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

 

قيس سعيد

النيجر

تونس

فيروس

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