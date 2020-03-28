الدلتا للأسمدة: كورونا لم يؤثر على إنتاج الشركة..وخفض الغاز يقلل التكلفة

كتب عبد الحليم سالم

قال سمير عبدالفتاح كامل، عضو مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة، ورئيس اللجنة النقابية، إن الشركة نجحت فى التعامل مع الظروف الصعبة لفيروس كورونا بحيث لا تؤثر على الإنتاج رغم تخفيض عدد العاملين فى الشركات سواء أصحاب الأمراض المزمنة أو الأمهات العاملات فى المصانع أو العمال من محافظات بعيدة.

وأضاف كامل ، لـ"اليوم السابع"، أنه رغم تداعيات أزمة كورونا مستقبلا وتأثر بعض الشركات منها، إلا أن هناك تكاتف كبير بين جميع العاملين لعبور تلك الأزمة العالمية، ولا سيما أن الدولة بكافة أجهزتها تبذل مجهودات كبيرة لتجاوزها وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بصدور توجيهاته للحكومة دائما من أجل الحفاظ على الوطن وشعب مصر وخاصة فى هذه الظروف الحرجة التى يمر بها العالم.

وحول تأثير قرار خفض سعر الغاز للمصانع إلى 4.5 دولار، قال إن القرار لم يؤثر على الشركة، المملوكة للدولة بالكامل، وتقوم بتوريد 55% من إنتاجها لوزارة الزراعة، مضيفا أنه حال تخفيضه إلى 3 دولار أو ربطه بالسعر العالمى وتحرير سعر السماد سيؤدى إلى رفع الأعباء عن الشركة، وتقليل التكاليف ويضع الشركة على طريق تحقيق الأرباح بدلا من الخسائر لمساندة الدولة فى دعم الاقتصاد الوطنى كما كان من قبل.

وأضاف كامل ، أن سرعة الانتهاء من وحدة حامض النيتريك الحديثة سيحول الشركة للربحية، منوها إلى أنها تأخرت كثيرا من أعوام سابقة مما أدى إلى زيادة تكاليفها بالسعر الحالي، وخاصة أنها ستنتج 1000 طن يومياً وصديقة للبيئة للمحافظة على صحة المواطنين.

وأشار إلى أن قرار الحكومة بمنح علاوة الممنوحة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية هذا العام جاء لتخفيف العبء عن العاملين، لافتا إلى أن عمال قطاع الأعمال لم يحصلوا عليها فى الأعوام السابقة مما دفع الكثير لرفع قضايا لضمها، متمنيا حصولهم عليها هذا العام لأنهم جنود الإنتاج وفى خدمه الوطن ويعملون فى كل الظروف.