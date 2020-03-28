اليوم السابع
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خالد صلاح
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الدفاع الأفغانية: قواتنا تكبدت خسائر خلال ردها على هجوم لطالبان شرق أفغانستان

السبت، 28 مارس 2020 10:20 م
الدفاع الأفغانية: قواتنا تكبدت خسائر خلال ردها على هجوم لطالبان شرق أفغانستان الجيش الأفغانى - أرشيفية
أ.ش.أ

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أكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قواتها تكبدت خسائر، خلال ردها على هجوم شنته عناصر حركة طالبان في إقليم بدخشان شمال شرق أفغانستان.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية، اليوم السبت - أن مُسلحي طالبان شنوا هجومًا على نقاط تفتيش في أحد مناطيق الإقليم مساء أمس الجمعة.

وأضاف البيان، أن قوات الأمن تمكنت من صد الهجوم على العديد من المواقع التابعة لها، لكنه أشار إلى أنها أُجبرت على الانسحاب من 4 مواقع أمنية، تعرض أفرادها للإصابة.

ولم تفصح وزارة الدفاع الأفغانية عن مزيد من المعلومات بشأن العدد الدقيق للخسائر التي تكبدتها قواتها خلال الهجوم، مضيفة أنها ستعلن قريبا عن عدد الضحايا.

من جانبها .. لم تعلق الجماعات المُسلحة المناهضة للحكومة والتي من بينها حركة طالبان على تلك الأنباء حتى الآن


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