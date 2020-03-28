الداخلية تضبط 13 طن منظفات ومطهرات مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

ونجحت شرطة التموين في ضبط (1083) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لحيازته كمية قدرها (3,650 طن ) " كبده ، سجق " معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية وغير صالحة للإستهلاك مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت الجهود من ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ( غير مرخص ) بدائرة قسم شرطة أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية ) لحيازته (7310 قطعة) مستلزمات طبية "كمامة، فرش طبى" منتج نهائى ، وكذا ( 4000 متر ) أقمشة خام غير منسوجة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "تابع لإحدى الشركات" بدائرة قسم شرطة الخصوص (بمحافظة القليوبية) لحيازته كمية قدرها (7,270 طن ) "مكرونة ، زيت زيتون ، منظفات صناعية" و (42524) عبوة "صلصة ، منظفات صناعية" قام المتهم بتخزينها بقصد حجبها عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق .

واستطاعت الجهود ضبط مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية ( غير مرخص ) بدائرة مركز شرطة الحامول (بمحافظة كفرالشيخ) لحيازته (30800 قطعة) مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل "كحول إيثيلى ، معطر " مجهولة المصدر ، وكذا ( 5200 لتر ) مواد خام "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة المنظفات الصناعية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية (بمحافظة القاهرة) لقيامه بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية (متعددة الأغراض) مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ، وإدخالها فى عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات ، وتم ضبط كمية قدرها (13,230 طن) منظفات صناعية متعددة الأغراض معبأة داخل عبوات وبراميل مجهولة المصدر وبدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.