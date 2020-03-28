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الداخلية تضبط كمامات ومطهرات احتكرهم شخص بالإسكندرية

السبت، 28 مارس 2020 12:34 م
الداخلية تضبط كمامات ومطهرات احتكرهم شخص بالإسكندرية كمامات
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط قرابة 800 ألف من عبوة كمامات ومستلزمات طبية داخل مخزن أدوية بالإسكندرية، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مخزن أدوية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية "قفازات طبية – مطهرات – سرنجات "حقن" – كمامات – أربطة) بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها ، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم إستهداف المصنع وضبط (790284 عبوة مستلزمات الطبية "كمامات – مطهرات – قفازات – سرنجات – أجهزة محلول – كانيولا"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جانب من المضبوطات بالاسكندرية
جانب من المضبوطات بالاسكندرية

 

جزء من المضبوطات في الاسكندرية
جزء من المضبوطات في الاسكندرية

 


كورونا

فيروس كورونا

مطهرات

تعقيم

تطهير

اخبار الحوادث

الداخلية

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