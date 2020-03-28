"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية..صور

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شركة الملح والصودا بمنطقة محرم بك، دون إصابات، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وجار التبريد.

البداية عندما تبلغ لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق داخل أحد المصانع بمنطقة محرم بك، وتم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدينة، وبالمعاينة تبين أن الحريق بمصنع مساحته 3 آلاف متر، ونشب داخل مخزن للكرتون ولم يصل إلى باقى محتويات الشركة وخط إنتاج الزيت، وتمت السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.