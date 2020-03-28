اليوم السابع
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السبت، 28 مارس 2020 02:52 م
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"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية..صور

السبت، 28 مارس 2020 02:32 م
"الحماية المدنية" تسيطر على حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية..صور حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب فى شركة الملح والصودا بمنطقة محرم بك، دون إصابات، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وجار التبريد.
 
البداية عندما تبلغ لقوات الحماية المدنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بوجود حريق داخل أحد المصانع بمنطقة محرم بك، وتم الدفع بـ 4 سيارات حماية مدينة، وبالمعاينة تبين أن الحريق  بمصنع مساحته 3 آلاف متر، ونشب داخل مخزن للكرتون ولم يصل إلى باقى محتويات الشركة وخط إنتاج الزيت، وتمت السيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.
 

يذكر أن الحماية المدنية اشترطت التراخيص للمصانع على حسب النشاط خاصة فى إنتاج المواد القابلة للاشتعال، وعلى صاحب المصنع أن يوفرها حتى تشكل لجنة وتتأكد من توافر الشروط حتى تمنحه الترخيص ليبدأ العمل ، كما أن طفايات الحريق غير كافية لتحقيق عوامل الأمان داخل المصنع  ولكن هناك شروط  وإجراءات وقائية خاصة فى تخزين مواد سريعة الاشتعال والتهوية داخل المصنع خاصة فى أماكن تخزين البضائع منعا  لاشتعالها.

 

حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية (1)
 
حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية (4)
 
حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية (2)
 
حريق فى شركة الملح والصودا بالإسكندرية (3)
 

 


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