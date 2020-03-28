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الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات

السبت، 28 مارس 2020 12:14 م
الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات المركز الإعلامى لرئاسة مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة فى الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها.
 
وأوضح فى بيان رسمى له، أن القرارات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى لا أساس لها من الصحة ولا أصل لها، ولم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن.
 
وأكد أن الدولة قد قامت بالفعل باتخاذ إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهى تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن، وأهاب بالمواطنين عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
 
الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات
الحكومة تنفى تحملها رواتب القطاع الخاص أو وجود منح وعلاوات

 


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