اليوم السابع
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الحشد الشعبى العراقى يقصف أهدافا لـ "داعش" شمال شرق بعقوبة

السبت، 28 مارس 2020 09:47 ص
الحشد الشعبى العراقى يقصف أهدافا لـ "داعش" شمال شرق بعقوبة قوات الحشد الشعبى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)

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قصفت قوات الحشد الشعبى العراقى أهدافا لتنظيم داعش الإرهابى شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى، وقال مصدر أمنى - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت،  إن قوة من اللواء 20 فى الحشد الشعبى قصفت بقذائف الهاون أهدافا لتنظيم داعش في محيط منطقة بانميل بضواحى خانقين شمال شرق بعقوبة بعد رصد تحركات مشبوهة لعناصر التنظيم في المنطقة.

وكانت قوة من اللواء الأول في الحشد الشعبي تصدت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية لهجوم شنه تنظيم داعش على أحدى قطعات الحشد في حوض نفط خانه شمال شرق بعقوب .

من جانب أخر عثرت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم السبت، على نفق لتنظيم داعش الإرهابي وبداخله أحزمة وعبوات ناسفة ومواد متفجرة في سامراء وكركوك.

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) أن قوات الفرقة الخامسة العاملة ضمن قاطع عمليات سامراء عثرت على مضافة (وكر) من مخلفات عصابات داعش الارهابي في منطقة الكوش شمال سامراء احتوت على أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وعبوات قمعية ومواد غذائية تم إتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي .

وأضافت أن القوات قامت بتفتيش قرية "الصمود" جنوب قضاء داقوق و أسفر التفتيش عن العثور على عبوات ناسفة مختلفة الانواع والاحجام ومواد تفجير كانت في نفق لداعش في المنطقة.

 

 


العراق

الحشد الشعبى

داعش

بعقوبه

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