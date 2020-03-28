اليوم السابع
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التنمية المحلية: 5.5 مليون جنيه قروض لـ 659 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر

السبت، 28 مارس 2020 10:54 ص
التنمية المحلية: 5.5 مليون جنيه قروض لـ 659 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن موافقة صندوق التنمية المحلية على اقراض 659 مشروعاً صغيراً ومتناهى الصغر فى 19 محافظة بقروض بلغت 5.5 مليون جنيه .

وأكد شعراوى، فى بيان اليوم، أن المشروعات التى تم اقراضها تأتى من خلال التمويل الإضافى الذى تم اتاحته للصندوق ويبلغ 22,6 مليون جنية من موارد الصندوق الذاتية وذلك بعد أن استنفذ الصندوق التمويل المخصص له خلال العام الحالى والبالغ 15 مليون جنية خلال 6 شهور فقط منذ بداية العام المالى الحالي.

وأشار شعراوى إلى أن محافظة المنيا استحوذت على أكبر عدد من المشروعات بعدد 158 مشروعاً والدقهلية 96 مشروعاً وسوهاج 74 مشروعاً وكفر الشيخ 53 مشروعاً وبنى سويف 47 مشروعاً والوادى الجديد 39 .

ووجه شعراوى القائمين على الصندوق بنشر نماذج جديدة لنوعيات جديدة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التى يمكن للمرأة المعيلة والشباب تنفيذها واستغلال خامات البيئة المحلية فى كل وحدة محلية بما يؤدى الى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد واعطائه الفرصة فى اختيار ما ينجح فيه خاصة مع قيام صندوق التنمية المحلية بتوفير الدعم الفنى اللازم للمشروعات ودراسات جدوى مجانية ودورات تدريبية للمقترضين الراغبين لرفع مهاراتهم فى إدارة المشروعات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الصندوق يمنح فترة سماح للمقترضين قبل البدء فى سداد أقساط العرض بما يعادل دورة انتاج أو تشغيل كاملة للمشروع وتختلف فترة السماح باختلاف نوعية وطبيعة المشروع موضحاً أن الصندوق يمنح قروضاً حتى 50 ألف جنية بتكلفة اقراض تبلغ 6% تتخفض إلى 4% للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق وتم سداده وأيضاً ذوى الاحتياجات الخاصة والمتحررين من الأمية.

 

 


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