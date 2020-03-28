التعليم تتيح للطلاب الاستعلام عن كود دخول منصة التعلم إلكترونيًا

استمرارًا للإجراءات التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، أعلنت الوزارة عن إتاحة استعلام الطالب عن الكود الخاص به وذلك عبر الرابط التالي: http://studea.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت للتيسير على أولياء الأمور والطلاب فى الحصول على الكود الخاص بهم إلكترونيًا، حيث سيتيح الكود للطالب الدخول والتسجيل على منصة أدمودو Edmodo والتى سيتم التواصل بين الطالب والمعلم عليها وتقديم المشروع البحثى من خلالها.

وأشارت الوزارة أنه بالنسبة للطلبة الوافدين داخل مصر فى السنوات المختلفة فإنهم لن يستطيعوا الاستعلام عن الكود الخاص بهم عبر هذا الرابط لأنه يعتمد على الرقم القومى للطالب، وسيتم إدراجهم خلال الفترة المقبلة، ولكن هذا لن يمنعهم من استخدام منصات التعلم والخدمات المختلفة بالطريقة التى سوف يتم شرحها عند إطلاق كل خدمة.

وكانت الوزارة قد استثمرت فى العديد من منظومات ومنصات التعلم (الامتحانات الإلكترونية، منصة إدارة التعلم، بنك المعرفة، منصة التواصل التعليمى ادمودو، أدوات الفصول التخيلية "Teams، Webex، Zoom")، فضلاً عن تطوير آليات الحوكمة الخاصة بالبيانات والتى تعتمد على كود الطالب.