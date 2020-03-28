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التعليم: أجهزة "تابلت" الصفين الأول والثانى الثانوى مجهزة للدخول على المنصات

السبت، 28 مارس 2020 01:36 ص
التعليم: أجهزة "تابلت" الصفين الأول والثانى الثانوى مجهزة للدخول على المنصات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

 

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

 

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

 

كما يؤدي  طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.


التربية والتعليم

التابلت

اولى ثانوى

كورونا

امتحانات

التعليم

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