اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 10:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن: تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأسوان والإسماعيلية للوقاية من كورونا

السبت، 28 مارس 2020 09:39 م
التضامن: تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأسوان والإسماعيلية للوقاية من كورونا تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بأسوان والإسماعيلية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعلنت وزازة التضامن الاجتماعي ان فرق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر المصرى قامت في محافظه اسوان بعمل حملة موسعة للتوعية ولتطهير وتعقيم المقرات المختلفة من المؤسسات الاجتماعية و مديرية التضامن الاجتماعي ،والاتحاد الإقليمي ومؤسسة التكافل الاجتماعي ،وجمعيه الأسر المنتجه و الحضانات ووحده السيل الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوي الإعاقة ، مخازن المديرية ، وحده أسوان أول الاجتماعية و الثانية

وقامت فرق الهلال بمحافظه كفر الشيخ بالتعقيم بداخل المقرات الخاصة به وعمل حملة موسعه للتعقيم والتطهير للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وفي محافظه الإسماعيلية استكملت فرق الإسماعيلية مهمتها علي مدار يومين قامت فيها بعملية التوعية و التطهير حيث شملت مصلحة الضرائب ودار الرحمة للأيتام

كانت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً لحشد جهود المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بداية من توفير أدوات التعقيم والحماية للحضور ومسافات مناسبة بين السادة الحضور كما تم خلال الاجتماع مناقشة ما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني في مواجهة أزمة الكورونا وتأثيرها على المجتمع المصري وتم الاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة وغرف عمليات بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات لتنسيق الجهود وحشد الموارد وتقديم الخدمات بالتنسيق مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية وغرفة العمليات بمجلس الوزراء

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي علي ضرورة التنسيق بين الوزارة وكل الجمعيات التى تحمع تبرعات لصالح متضررى الكورونا والاسر المتضرره مع التاكيد علي تشجيع كل من تبرع او قدم دعم علي الاستمرار في تقديم مزيدا من الدعم.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة دراسة آلية حشد الموارد بين الجمعيات الأهلية لتقديم المساعدات في القرى التي بها أسر أصيبت بفيروس كورونا وكذلك وسائل دعم الاسر المتضررة من الأزمة ووضع تصور شامل لتقديم المساعدات على كافة المستويات وايضا جهود المتطوعين واعداد قاعدة بيانات بكل المتطوعين في المحافظات والمراكز والقرى مع بيان المهارات والأنشطة التي يمكن للمتطوعين تنفيذها . كما تم الاتفاق على القيام بعدد من الأنشطة التوعوية بالاعتماد على الرسائل التي انتجتها وزارة الصحة المصرية لتوحيد رسائل التوعية والتنوع في استخدام الوسائل لإيصالها للجمهور .

 


التضامن

تعقيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية

كورونا

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة التضامن: الجمعيات الأهلية تلعب دوراً مهما لتعويض المتضررين من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:37 م

وزيرة التضامن الاجتماعى: تطبيق علاوات أصحاب المعاشات أول يوليو المقبل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:50 ص

وزيرة التضامن: بحث آليات دعم العمالة غير المنتظمة غدًا

الأحد، 22 مارس 2020 11:15 م

وزيرة التضامن لـ"خالد أبو بكر": 27.6 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمس

الأحد، 22 مارس 2020 10:43 م

وزيرة التضامن: إجراءات وقائية مستمرة لحماية دور الأيتام والأطفال من كورونا

الأحد، 22 مارس 2020 10:27 ص

وزيرة التضامن: استبدال الأنشطة الميدانية لـ 29 ألف متطوع بأنشطة إلكترونية للتوعية

الخميس، 19 مارس 2020 03:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

الفاتيكان ينفى إصابة البابا فرانسيس ومساعديه بفيروس كورونا المستجد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة