اليوم السابع
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التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بالإسكندرية

السبت، 28 مارس 2020 03:26 م
التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بالإسكندرية جثة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية، بالتصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بطريق النهضة غرب الإسكندرية صباح اليوم، بعد تقرير يوضح سبب الوفاة.
 
وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بطريق النهضة دائرة قسم شرطة العامرية اول، ووجود إصابات ووفيات. 
 
علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجة بخارية "تروسيكل" بسيارة أخرى نتيجة سرعة واسفرت الحادث عن مصرع شخصان وإصابة آخر، تم نقل الحثتين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
يذكر أن رفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ فى غرف عمليات المرورو لمراقبة حركة السيارات على الطرق  على المحاور، حيث تتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على أن تستمر حالة الطوارئ.
 
وتم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السيارات على الطرق، ورقم الإغاثة المرورية على الطرق السريعة، وأهابت الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، مع مراقبة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة على الطرق السريعة وسط انتشار الخدمات المرورية.
 
ووفرت الإدارة العامة للمرور، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
 
 
 
 

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