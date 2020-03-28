التصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أمر المستشار محمود زغلول رئيس نيابة العامرية، بالتصريح بدفن جثتين لشخصين لقيا مصرعهما فى حادث سير بطريق النهضة غرب الإسكندرية صباح اليوم، بعد تقرير يوضح سبب الوفاة.

وكان اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بطريق النهضة دائرة قسم شرطة العامرية اول، ووجود إصابات ووفيات.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم الي مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام دراجة بخارية "تروسيكل" بسيارة أخرى نتيجة سرعة واسفرت الحادث عن مصرع شخصان وإصابة آخر، تم نقل الحثتين إلى المشرحة والمصاب إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.