اليوم السابع
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التربية السورية: مدارس ستبدأ بتصنيع الكمامات.. وأخرى للحجر الصحى

السبت، 28 مارس 2020 03:12 ص
التربية السورية: مدارس ستبدأ بتصنيع الكمامات.. وأخرى للحجر الصحى كورونا ارشيفية
وكالات

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وجهت وزارة التربية في سوريا مدارس التعليم المهني للبدء بتصنيع الكمامات بدءا من اليوم السبت، وتجهيز أخرى مراكز للحجر الصحي.
 
ونقلت صفحة الوزارة عن الوزير عماد العزب أنه سيتم توزيع الكمامات على الطلاب والمعلمين والقطاع التربوي والمشافي أيضا.
وأشار العزب إلى أن الوزارة جهزت 24 مدرسة لتستخدم كمراكز حجر عند الحاجة، وبمعدل مدرستين في كل محافظة إضافة إلى 12 مركز إقامة يضم ما يتجاوز 660 سريرا ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة ، حسبما نشرت روسيا اليوم .
وأضاف أنه تم تحديد 14 مدرسة إضافية بالتعاون مع المحافظين لتكون أيضا مراكز حجر إضافية، وذلك بعد أن أنهت وزارة التربية تنظيف وتعقيم معظم المدارس في البلاد.
 
وفي سياق ذي صلة نفى العزب صحة كل ما يشاع حول تأجيل العام الدراسي، ووصفها بأنها إشاعات، وأوضح أن "تعليق الدوام مستمر حتى 2 أبريل القادم" وأنه سيصدر لاحقا تعميم يوضح التطورات اللاحقة بالعملية التربوية التعليمية سواء للصفوف الانتقالية أو الشهادة الإعدادية أو الثانوية.

سوريا

المدارس

كورونا

الكمامات

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