اليوم السابع
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البنك الأهلى يوجه سيارات الصراف الآلى المتنقلة لأماكن تجمعات المواطنين

السبت، 28 مارس 2020 02:42 ص
البنك الأهلى يوجه سيارات الصراف الآلى المتنقلة لأماكن تجمعات المواطنين سيارات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قرر البنك الأهلى المصرى، إتاحة سيارات الصارف الآلي المتنقلة الخاصة به بعدد من أماكن تجمعات العملاء التي يزداد ترددهم عليها  وهي المناطق التي يتم تحديدها وفقا ودراسة توجهات العملاء واحتياجاتهم والتي تتم من جانب القطاعات المعنية بالبنك.
 
سيارات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى (3)
 
وستتواجد تلك السيارات في عدد من المناطق بالجمهورية وفقا والتوزيع الجغرافي المخطط له ومن بين تلك المناطق المستهدفة فروع البنك تحت التطوير بحيث تخدم تلك السيارات عملاء تلك الفروع لحين إتاحة ماكينات صارف آلي ثابتة وكذا مقار الشركات والمؤسسات التي تضم أعداد كبيرة من العملاء.
 
سيارات الصراف الآلى التابعة للبنك الأهلى المصرى (1)
 
ويجرى حاليا إعداد سيارة أخرى جديدة ليتم الدفع بها لتوسيع دائرة المستهدفين ، بحيث تتيح تلك السيارات للعملاء إجراء عمليات السحب والايداع أو أية تعاملات مصرفية أخري متاحة من خلال ماكينات الصارف الآلي.
 
ويهدف البنك من الدفع بتلك السيارات في الأماكن المستهدفة الى تقليل حجم التكدس والازدحام على ماكينات الصارف الآلي الثابتة ، مع التيسير على عملاء البنك وتخفيف مشقة التوجه إلى الماكينات الثابتة طلبا للخدمة، وهو الدور الذي اعتاد البنك الأهلي المصري القيام به من خلال الاستفادة من الإمكانات المتاحة لديه بما يتماشى مع احتياجات العملاء، كما تحرص فرق عمل البنك المنوط بها على متابعة وتشغيل تلك السيارات والتأكد من تغذيتها بالأموال بشكل مستمر حتى تفي باحتياجات العملاء على مدار اليوم، مع توجيه عناية خاصة لتعقيم وتطهير تلك الماكينات وتوفير إرشادات التعامل معها بشكل صحي وبتطبيق معايير السلامة للمستخدمين للحد من انتشار الفيروس نتيجة لتعاقب العملاء على استخدامها وحتى تمر تلك الظروف بأمان وسلامة.

اخبار الاقتصاد

البنك الاهلى المصرى

الصراف الالى

توفير السيولة

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