وأضاف أنهم مستمرون في التكيف مع مختلف القيود .. مشيرا إلى أن فيروس كورونا ليس له تأثير على هذه المهمات.. مؤكدا أن عدد الجنود الأمريكيين المصابين بالفيروس في الخارج محدود جدا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد أعلنت الأربعاء الماضى، تجميد كل تنقلات العسكريين الأمريكيين حول العالم، لمدة شهرين، بما فيها عمليات إرسال الجنود إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك في إطار مساعيه لكبح وباء كورونا المستجدّ.