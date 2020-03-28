البحرين: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 254 بعد تسجيل 19 حالة شفاء

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم، السبت، تعافى 19 حالة إضافية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، وإخراجهم من مركز العزل والعلاج، ليرتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية فى البحرين إلى 254 حالة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر.



الصحة البحرينية

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت تسجيل حالة وفاة لمواطن بحرينى يبلغ من العمر 78 عامًا لديه أمراض وظروف صحية، حيث كان إحدى الحالات المخالطة لحالة أخرى لفيروس كورونا، كما كان يخضع للعلاج والرعاية فى أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج تحت إشراف طاقم طبى متخصص، معربةً عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه لهذا المصاب.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أن المتوفى قد حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبى المختص هو وجميع الحالات القائمة فى مراكز العزل والعلاج، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة له بشكل مستمر .

وأشارت الوزارة إلى أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليًا فيما عدا حالتين تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

من ناحية أخرى، كشف تقرير لصحيفة Neuro science News العلمية أن اللقاح المعدل للقاح السل القديم BCG والذى أطلق عليه " VPM1002" ستجرى عليه حاليًا العديد من الدراسات للتأكد من فاعليته فى مقاومة فيروس كورونا، حيث تجرى الدراسات على المتطوعين البالغين فى الهند وتجرى العديد من مستشفيات ألمانيا نفس الدراسة على كبار السن والعاملين بالقطاع الصحى .

ووفقا للتقرير يجب أن تكتمل الدراسة بحلول منتصف العام الجارى، حيث تظهر النتائج حتى الآن أن التطعيم باستخدام VPM1002 آمن وأكثر فعالية من التطعيم القياسى BCG " القديم.

يعطى ملف السلامة الأعلى لـ VPM1002 والفعالية المحسنة سببًا للأمل فى أن اللقاح الجديد سيكون أيضًا أكثر قدرة على التخفيف من أعراض الإصابة بفيروس كورونا من لقاح BCG القديم

وسيعتمد مسار وقف جائحة كورونا بشدة على سرعة تطوير الأدوية أو اللقاحات ، ويجرى الباحثين الان فى مركز Max Planck Institute الألمانى العديد من الدراسات للمرحلة الثالثة للقاح المعدل ويريد الباحثون التحقق مما إذا كان مرشح اللقاح VPM1002 ، الذى طوره العلماء فى الأصل ضد مرض السل فى معهد ماكس بلانك لبيولوجيا العدوى فعالًا أيضًا ضد الإصابة بكورونا .