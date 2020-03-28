اليوم السابع
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الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب أثناء إنقاذ 3 أطفال من حريق شقة ببولاق

السبت، 28 مارس 2020 12:55 م
الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب أثناء إنقاذ 3 أطفال من حريق شقة ببولاق حريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية لشاب أصيب  خلال إنقاذه 3 أطفال من حريق شب بشقتهم منذ عدة أيام ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات إصاباته تمهيدًا؛ لاستدعائه وسماع أقواله.

 

وكانت النيابة انتدبت المعمل الجنائى لفحص أثار الحريق الذى أندلع داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة أحد ضحايا الحادث.

 

وذكر شهود عيان، أن حريق شب بشقة، بسبب ماس كهربائي، كان بداخلها 3 أطفال أشقاء، وتمكن الشاب المصاب يدعى "رجب " من إنقاذ اثنين من الأطفال، بينما لقيت طفلة مصرعها في الحريق، حيث تعرض للإصابة خلال إنقاذ الطفلين. 

 

وقدمت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها معظم المواطنين خلال فصل الشتاء، وبتسبب خلالها الماس الكهربى فى نشوب حرائق داخل الشقق والمنازل، وشملت توصيات لكيفية التعامل مع الأجهزة الكهربائية ومصادر الطاقة التى قد تؤدى إلى نشوب حرائق نتيجة الماس الكهربائى ومنها:

 

- تشغيل الدفايات لساعات عديدة لأنها تؤدى لنشوب الحرائق الناتجة عن الماس الكهرئى.

 

- تشغيل الدفاية في غرفة مغلقة تماماً وعدم ترك جزء من الباب أو الشباك مفتوحا أثناء تشغيلها ويمنع دخول تيار هوائي للغرفة وحدوث تبديل للهواء.

 

-عدم غلق الدفاية أثناء النوم يتتسبب في حرائق أو اختناق للنائمين ويجب تشغيلها قبل النوم بفترة لتدفئة الغرفة ثم يتم غلقها عند النوم.

 

-عدم فحص أسلاك الدفاية كل فترة واستبدال التالف منها.

 

- منع وجود مسافة بين المفروشات والدفاية في الغرفة عن متر.

 

- عدم وضع الدفاية على أرضية من الخشب أو أي مادة قابلة للاشتعال ووضعها على الأرضية الصلبة كالسيراميك، وهو الأفضل.

 

- كثرة ستخدم الدفاية في تجفيف الملابس كما يستخدمها البعض في فصل الشتاء. 

 

-عدم الحرص على استخدام دفايات ذات نوعية جيدة ومطابقة للمواصفات.

 

- كثرة تشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

 

-  تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد لمنع الحرائق.

 

 - وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

 

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل.

 

- عدم مراجعة الأحمال الكهربائية باستمرار.

 

-  تشغيل سخانات الماء بشكل دائم لمنع حدوث حرائق الماس الكهربى.

 

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حريق شقة سكنية

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