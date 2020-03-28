وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تتعمد بشكل يومي إطلاق النار على المزارعين ورعاة الأغنام في المناطق الحدودية شمال وشرق القطاع.
وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت بعدد من الصواريخ والقذائف الليلة الماضية، مواقع وأراضي زراعية شمال القطاع وشرق مدينة غزة، تسببت بإلحاق دمار وخراب في ممتلكات المواطنين.