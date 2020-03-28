الاتحاد الأوروبى يمنح تونس 250 مليون يورو لمواجهة أثار فيروس كورونا

رويترز

قال سفير الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس برجميني اليوم السبت، في تغريدة على تويتر إن الاتحاد الأوروبي منح تونس مساعدات بقيمة 250 مليون يورو لمساعدتها على مواجهة الاثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا. وتكافح تونس التي تعاني من بنية صحية ضعيفة لمنع تفشي فيروس كورونا بعد ان بلغت عدد حالات الاصابة حتى الآن 227 حالة إضافة إلى ست حالات وفاة.

وكان قد أعلن رئيس الوزراء التونسى إلياس الفخفاخ، تخصيص الدولة لاعتمادات بقيمة 300 مليون دينار نحو 104 ملايين دولار لاقتناء مخزون استراتيجى من وسائل الوقاية والحماية والأدوية للأشهر القادمة، مؤكدا وصول الاقتناءات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأعرب الفخفاخ خلال تفقده مقر الصيدلية المركزية يرافقه وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكي- عن حرص حكومته على تأمين تزويد القطاع الصحى العام والخاص بالمستلزمات الطبية والوقائية وفق ما تقتضيه احتياجات المرحلة.

وتفقد رئيس الوزراء التونسى المخازن الخاصة بمستلزمات وقاية الأطباء والعاملين بالمجال الطبي، واطلع على المخزون المتوفر من أدوية ومستلزمات الحماية الفردية، مشيدا بجهود القائمين على الصيدلية المركزية ودورها المركزى كمرفق عام فى مجابهة أزمة الكورونا.