اليوم السابع
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الإمارات تعلن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتمديد برنامج التعقيم

السبت، 28 مارس 2020 08:26 م
الإمارات تعلن تسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وتمديد برنامج التعقيم الدكتورة فريدة الحوسنى
وكالات

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أعلنت حكومة الإمارات، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " و أوضحت أنه تم رصد وتسجيل 63 إصابة جديدة من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر وتعود لجنسيات مختلفة منها 8 مواطنين إماراتيين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التى عقدتها حكومة الإمارات اليوم، فى إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسنى المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، حول مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس، إلى جانب الدكتور خالد المزروعي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

و أوضحت الدكتورة فريدة الحوسنى، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أنه تم رصد وتسجيل 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19 ترجع لجنسيات مختلفة منها 8 من مواطني دولة الإمارات إضافة إلى جنسيات آخرى مختلفة فيما تخضع كافة الحالات للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 468 حالة حتى الآن.

من ناحية آخرى أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني أنه تقرر تمديد برنامج التعقيم الوطني حتى يوم السبت الرابع من أبريل المقبل في إطار توسيع نطاق البرنامج لتغطية كافة المرافق والمنشآت التي تم الإعلان عنها.


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