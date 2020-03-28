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الإمارات تعفى طلابها من رسوم المواصلات والتغذية خلال فترة التعليم عن بعد

السبت، 28 مارس 2020 04:15 م
الإمارات تعفى طلابها من رسوم المواصلات والتغذية خلال فترة التعليم عن بعد الامارات - ارشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، اعفاء طلاب مدارس الإمارات الوطنية من الرسوم خلال فترة التعليم عن بعد، بتوجيهات من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، قرر مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية إعفاء أولياء أمور الطلبة الملتحقين بجميع مدارسها في الدولة من سداد رسوم المواصلات والتغذية طوال فترة التعليم عن بعد.

و يتيح القرار لكل من دفع تلك الرسوم استردادها أو إضافتها إلى حسابه مع المدرسة بهدف الاستفادة منها لاحقا.

تأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" و تنفيذا للقرارات المعلنة من وزارة التربية والتعليم و حرصا من مدارس الإمارات الوطنية على تسخير كل الإمكانات للتيسير على أولياء الأمور وتسخير كافة الظروف التي تسهم في رفع المستوى التعليمي والمعرفي لطلابها واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل.

وكانت أعلنت دولة الإمارات بدء تعقيم الأماكن العامة حتى الخامس من أبريل كما طلبت وزارة الصحة من المواطنين البقاء في منازلهم بين 8 مساء والسادسة صباحا كل يوم خلال هذه الفترة حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

وسجلت الإمارات أمس 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين من خارج الدولة وتعافى 3 حالات.

 

الامارات

كورونا

فيروس كورونا

مدارس الإمارات الوطنية

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