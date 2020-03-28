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الإمارات: إجراء 860 فحصا لقادمين من الصين جميعها سلبية من فيروس كورونا

السبت، 28 مارس 2020 12:16 م
الإمارات: إجراء 860 فحصا لقادمين من الصين جميعها سلبية من فيروس كورونا كورونا
كتب رامى محيى الدين

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إجرت الإمارات 860 فحصا مخبريا للأشخاص الذين استقبلتهم من الصين، واظهرت النتائج سلبية الفحوصات، وتؤكد خلوهم من فيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت سكاى نيوز عربية نقلا عن وكالة أنباء الإمارات.

وكانت الإمارات سجلت 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمخالطين من خارج الدولة وتعافى 3 حالات.

على جانب آخر، وضعت هيئة الموارد البشرية بإمارة أبوظبي، ضوابط لصرف راتب الموظف أثناء فترة الحجر المنزلى وأصدرت دليل إجراءات وضوابط "العمل عن بعد" في الجهات الحكومية ، خلال الظروف الطارئة في الدولة، والذي يتضمن حزمة من الضوابط والمعايير الاسترشادية المقرر لتطبيق نظام العمل عن بعد.

وأوضح الدليل، أن عودة الموظف من إجازة في خارج الدولة، قبل تاريخ 19 من الشهر الجاري، تمنحه الحق في احتساب، فترة الحجر المنزلي كإجازة مدفوعة الاجر، على ان يستثنى من ذلك التاريخ الموظفين الذين سافروا لأسباب قاهرة كوفاة أحد الوالدين او لمهمة رسمية طارئة.

ومنح الدليل الجهات الحكومية الحق في تقرير ساعات وأيام العمل عن بعد وفقا لمصلحة العمل، والحق في تطبيق العمل عن بعد بشكل اجباري على أي موظف يندرج ضمن الفئات الستة للموظفين المشمولين بالقرار، ضمن الأطر الزمنية المحددة من الجهات المختصة في الدولة، على ان تسري أحكام ونظام الموارد البشرية المعتمدة على الموظف الذي يعمل عن بعد.

ووفقاً للدليل، فان الموظف الذي يعمل عن بعد، لا يستحق أي تعويض عن العمل عن بعد أو العمل الإضافي في حالة عمله، لساعات أطول من تلك المحددة، مشدداً على ضرورة التزامهم بأية اشتراطات أو ضوابط أخرى تحددها جهة العمل.

 

 

 


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