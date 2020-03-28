اقتراح روسى بتبنى الأمم المتحدة إعلان تعاون دولى لمكافحة فيروس كورونا

وأضافت: "تقترح المبادرة المطروحة، على وجه الخصوص، الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الوباء ووضع تصور لموافقة الدول على التعاون مع بعضها البعض ومع المنظمة من أجل تطوير طرق من شأنها وقف انتشار الفيروس وضمان علاج مرضى (كوفيد-19) وتقديم المساعدة إلى الدول الأكثر ضعفا وخاصة البلدان النامية وكذلك التخلي عن الحروب التجارية والعقوبات أحادية الجانب التي تم تبنيها بالتحايل على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنع التمييز بين الدول والشعوب والأفراد فيما يتعلق بالوباء والاعتراف بالحاجة إلى نشر المعلومات العلمية التي يُعَوَل عليها فقط بشأن الوباء".

وأعلنت روسيا أمس الجمعة، تسجيل 196 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في أكبر زيادة يومية؛ ليصل العدد الإجمالي الرسمي للمصابين في البلاد إلى 1036.

وذكر الكرملين في اليوم نفسه إنه جرى تشخيص إصابة موظف في إدارة الرئاسة الروسية بالفيروس إلا أن المسؤول المُصاب لم يكن له أي اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.