اعرف كيف تتابع تظلمك على المخالفات المرورية إلكترونيًا أو تلغيه بخطوات بسيطة

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وحددت إدارة التحول الرقمى لانقاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، وذركتها على موقعها الخطوات التالية

- قم بالدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط على "خدمات المرور"، وستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية، كالآتى:

خدمة متابعة الطلبات الإلكترونية والخاصة بمتابعة الطلبات السابق تقديمها على الموقع الالكترونى للنيابة العامة، يتم اختيار خدمة متابعة الطلب ثم استمرار"، وستظهر جملة لمتابعة طلب سبق تقديمه من خلال الموقع الرسمى للنيابة العامة.

- اضغط على "خدمة متابعة الطلبات"، اكتب رقم الطلب أو بيانات الرخصة فى الخانة المخصصة، واضغط على "بحث"، ستظهر لك الحالة التى عليها الطلب موضوع البحث.

- تتيح الخدمة للمستخدم إمكانية إلغاء الطلب فى حالة رغبتك فى ذلك أو تأخر مندوب البريد فى التوصيل، بالضغط على "إلغاء الطلب".

- وللدعم الفنى والاستفسارات يرجى التواصل مع مركز معلومات النيابة العامة بمكتب النائب العام من خلال البريد الإليكتروني، المخصص لخدمتكم على مدار اليوم.

يشار إلى أن المستشار، حمادة الصاوي، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذى يُدرَج فيه كافة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوى الشأن.