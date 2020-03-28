اعراض الإصابة بـ تليف الرحم وأسبابه المختلفة

كتبت نهير عبد النبى

تليف الرحم واحد من أبرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها السيدات وهو عبارة عن نمو غير طبيع ىفى الرحم يسبب ألما شديدا فى البطن يصاحبه النزيف والتشنجات الشديدة، وحسب ما ذكره موقعmedicinenet فإن هناك علامات أخرى تدل على الإصابة بتليف الرحم ومنها:

علامات الإصابة بتليف الرحم

1: يسبب التليف ضغط على المثانة مما يسبب زيادة التبول والألم الشديد .

2:نزيف شديد بين فترات الدورة الشهرية.

3:ألم شديد فى الحوض وأسفل البطن.

4:ألم شديد أثناء الجماع.

5: امتلاء البطن والضغط الشديد بها.

6:تورم ملحوظ فى البطن.

7:فقر الدم الشديد.

كما ذكر الموقع عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم ومنها

عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ تليف الرحم



1 وجود خلل فى الجينات من العوامل التى تزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم.

2:وجود تاريخ عائلى من الإصابة بتليف الرحم، أى إصابة أحدى السيدات بالأسرة بتليف الرحم ، فينتقل للأجيال الأخرى.

3:الحمل قد يزيد من انتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون مما يسبب ذلك تطور الأورام الليفية ونموها بسرعة أثناء فترة الحمل.

4: نقص بعض الفيتامينات فى الجسم يزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم وخصوصا فيتامين د ، لذلك ينصح المتابعة الدورية.

5:إصابة الرحم بعدوى بكتيرية يزيد من خطر الإصابة بتليف الرحم.

ويكون علاج تليف الرحم على حسب حالة المريضة وعمرها فقد تحتاج بعض الحالات لعلاج دوائى بتناول بعض العقاقير والبعض الأخر منهن يحتاج لتدخل جراحى باستئصال الورم أو الرحم.