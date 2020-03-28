اليوم السابع
Ads
السبت، 28 مارس 2020 11:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اعتراض صاروخين فى سماء الرياض وأخر فى جازان

السبت، 28 مارس 2020 10:50 م
اعتراض صاروخين فى سماء الرياض وأخر فى جازان أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت قناة الحدث الفضائية نقلا عن مراسلها، أنه تم اعتراض صاروخين فى سماء الرياض بالمملكة العربية السعودية، اعتراض صاروخ أخر في سماء مدينة جازان بجنوب المملكة

فى سياق أخر كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت خلال مؤتمرها الصحفى عن 99 حالة إصابة جديدة فى المملكة 10 منها مرتبطة بالسفر، ووصول إجمالي عدد الإصابات إلى 1203.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أمس إنه من المبكر جداً الحكم على سلوكيات كورونا، كما أنه لا يمكن الجزم بسلوكيات كورونا في الصيف، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1104، وذلك بعد تسجيل 92 إصابة جديدة.

وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك حالتين تماثلا للشفاء من الإصابة فيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المتعافين إلى 35 حالة، موضحاً أن الإصابات الجديدة من بينها 10 حالات قادمة من الخارج

 


الرياض

السعوديه

اعتراض صاروخين

الحدث

اخبار الرياض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدول العربية ترفع شعار "التكاتف" لكبح كورونا.. الإمارات تؤكد دعمها لسوريا وترسل 7.5 طن مساعدات طبية لإيران.. ملك السعودية يؤكد دعم المملكة لإيطاليا.. رئيس "الوطنى للإعلام" بالإمارات: نتغلب على الأزمات بتكاتفنا

السبت، 28 مارس 2020 10:30 م

العرب يكافحون كورونا بكل الطرق الممكنة.. 8 حالات وفاة فى لبنان و4 بالسعودية.. 5 إصابات بموريتانيا.. ارتفاع عدد الحالات بالكويت لـ235 و358 فى المغرب.. والإمارات تمدد "برنامج التعقيم" وتعلن حصيلة جديدة

السبت، 28 مارس 2020 07:44 م

الخليج يكثف إجراءاته ضد كورونا..السعودية تستعين بطائرات درون حرارية لمراقبة درجة حرارة المتسوقين..إغلاق المحال التجارية المخالفة..13منصة للتعليم عن بعد بالإمارات..سلطنة عمان تستعين بمواد طبية من الصين

السبت، 28 مارس 2020 07:25 م

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 28-3-2020 وعيار 24 بـ 196.72 ريال سعودى

السبت، 28 مارس 2020 06:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

خالد مجاهد: عزلنا 10 مراكز فى المحافظات منعًا لنقل عدوى كورونا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

وزيرة الهجرة: طائرات لإعادة المصريين من بريطانيا غدًا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

أول رسالة من توم هانكس بعد عودته لأمريكا وتماثله للشفاء من فيروس كورونا

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

جنرال موتوز ترضخ لضغوط ترامب وتحول أحد مصانعها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعى

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة: "هاكرز" عطلوا موقع تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

بطلة فى مواجهة كورونا.. إشادة عالمية بطبيبة مصرية لمساهمتها بمستشفى بروكلين

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

شباب البرنامج الرئاسى للجيش الأبيض: تخوضون معركة فاصلة سيسطرها التاريخ

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

فيديو وصور.. "هلال شعبان" يقترن برمز الحب فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

الصحة: نسبة وفيات كورونا 6.3% والتعافى 21% و419 حالة تعالج بمستشفيات العزل

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الداخلية" تتصدى لتفشى "كورونا" وتكافح الجريمة.. غلق 9 آلاف محل مخالف وتحرير 1140 قضية احتكار سلع.. تحريز 392 قطعة سلاح بينها جرينوف.. ضبط 12 طن مخدرات.. وقضايا اختلاس وغسل أموال بـ 1.7 مليار جنيه

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

"الصحة العالمية" تطلق خدمة تنبيهات بمستجدات كورونا على واتساب باللغة العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة